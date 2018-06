Rhône : la combine bien ficelée et à 5.000 euros d'un gérant d'auto-école

publié le 26/06/2018 à 13:48

Dans cette-auto école de Givors, comme dans la chanson, il suffisait d'un signe. De la main, un matin, dans tous les cas le jour de l'examen pour décrocher son code. Peu importe qu'on ne parle ou qu'on ne lise pas un mot de français, le gérant garantissait le succès grâce un stratagème bien rodé. Lors de l'examen, le responsable de l'auto-école restait dans un coin et transmettait discrètement les bonnes réponses à ses élèves selon un code répété à l'avance.



Un petit signe de la main ou du menton, qui a permis à une trentaine de candidats ne faisant pas la différence entre une entrée d'autoroute et un passage à niveau d'obtenir le code, puis le permis. Un stage de hochement de tête qui avait un prix : jusqu'à 5.000 euros en liquide. Après être longtemps tombé dans le panneau, un examinateur a dit stop. Un écart de conduite qui vaut au gérant qui parlait avec ses mains 18 mois de prison, dont six ferme.