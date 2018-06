Ivre, sans permis ni ceinture dans une voiture volée, il roulait avec sa fille de 3 ans

publié le 26/06/2018 à 05:18

La soirée aurait pu s'achever en drame. Lundi 25 juin, un jeune homme a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal d'Agen, rapporte La Dépêche. Ses torts ? Il roulait sans permis, sans ceinture, dans une voiture qui n'était pas la sienne, avec sa fille de trois ans à ses côtés à l'avant du véhicule et... ivre.



Sa course s'est terminée vers 20 heures, dimanche 24 juin, lorsqu'il percute un muret avant de s'encastrer dans le portail d'une habitation de la commune de Fumel, en Lot-et-Garonne. À leur arrivée, les gendarmes et les pompiers ont constaté qu'il était ivre. Le contrôle d'alcoolémie le confirme : le jeune père de famille avait 1,64 gramme d'alcool dans le sang.

Il revenait d'une soirée chez son parrain, dans ce véhicule qui n'était pas assuré, rapporte le journal local, sans contrôle technique. Et lui, il n'était pas en possession du permis de conduire. Pire, "le propriétaire de la voiture n'était pas forcément d'accord pour qu'il l'emprunte", ajoute La Dépêche. Par chance, le père et la fille n'ont pas été blessés.