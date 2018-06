publié le 22/06/2018 à 13:50

Les gendarmes ont bien failli croire à la fiction montée de toute pièces. Il faut dire que tout semblait vrai : lorsqu’il surgit à la brigade, il semble terrifié, présente des plaies et des traces de menottes..



Il raconte que des gens de l'Est l'ont séquestré pendent trois jours dans une maison, après lui avoir soutiré 800 euros en liquide. Seulement voilà, les effectifs envoyés sur le terrain sont incapables de localiser la maison. L'histoire s'effrite à mesure que l’enquête avance.

Jusqu'à ce que la fausse victime craque : il a tout inventé, pour éviter la dispute. Son ménage battait déjà de l'aile depuis plusieurs semaines. Crises, prise de bec, projet de divorce... Monsieur finit par être mis dehors par Madame, qui ne pouvait plus le voir en peinture.

Le mari s'est alors retrouvé sur le trottoir, avec tout de même la carte bleue du compte joint. Il a retiré 800 euros pour subvenir a ses besoins. Pendant cinq jours, il erre, squatte. L'homme a fini par perdre la liasse de billet, l’histoire ne dit pas comment. Angoissé et paniqué, son épouse le terrifie.



Le mari n'ose pas rentrer les poches vides et invente le rapt. Il a été jugé lundi dernier et a écopé de 600 euros d'amende. On ne sait pas s'il a avoué l'histoire à sa femme.