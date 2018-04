Rappel de 500 kg de viandes hachées contaminées, le sud de la France touché

publié le 10/04/2018 à 23:07

Vendredi 6 avril, la société Socopa, filiale de Bigard, a rappelé 500 kg de viande hachée présentant des traces de la bactérie Escherichia Coli, notamment responsable de la gastro-entérite et de certaines infections urinaires.



Ce rappel concerne des lots de la marque Auchan, Boucherie Saint Clément et Socopa "Le délice du boucher", commercialisées dans des magasins Leclerc, Auchan, Auchan Drive, Simply, Atac, Leader Price et Aldi. La viande hachée a été vendue dans le sud, l'est de la France ainsi qu'en Corse. La date limite de vente s'étend du 28 au 31 mars.

Aucun de ces produits n'est plus disponible dans les magasins, puisque la date de vente est désormais dépassée. Mais la viande pourrait avoir été achetée puis congelée par les clients. La société Socopa invite donc les consommateurs à jeter ou ramener le produit en magasin.



Pas d'autres lots concernés

Selon la direction de Socopa, "aucun malade ou cas d'intoxication alimentaire en lien avec le lot concerné n'a été porté à la connaissance de l'entreprise et des autorités sanitaires".



Alexandra Fleury, responsable qualité chez Socopa Viandes, se dit "surprise", affirmant que les contrôles internes de l'entreprise "ont été effectués correctement. "On a déjà énormément de mesures préventives en place à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la réception des animaux vivants jusqu'à la fabrication des steaks hachés, et on pense que ce plan est très efficace. Après, le risque zéro n'existe pas", a-t-elle ajouté.



20 analyses complémentaires ont été réalisées sur le lot de fabrication concerné et sur d’autres lots avoisinants. Selon les résultats, aucun autre lot testé ne présente la bactérie E. Coli.