Michel Cymes : "La gelée royale, bienfaits et mode d'emploi"

publié le 29/03/2018 à 10:28

Cela fait partie des questions que l'on me pose régulièrement : "Docteur, la gelée royale c'est bon pour la forme ou pas ?" J'ai tout de suite envie de répondre : "Dans le doute, surtout ne vous abstenez pas !"



Je dis "dans le doute", parce qu'aucune étude scientifique n'a jamais prouvé les vertus de la gelée royale sur l'homme. En revanche, sur les animaux ou in vitro en laboratoire, il existe des expériences assez parlantes qui mettent en relief l'effet positif de la gelée royale sur le fonctionnement du cerveau pour lutter contre le stress, entre autres bienfaits.

La gelée royale est une substance blanchâtre que secrètent les jeunes abeilles nourricières dans le but d'alimenter les larves et la reine de la ruche. Tous ceux qui en prennent vous certifient que ça leur fait le plus grand bien. Bien sûr, on ne peut pas exclure un effet placebo.

Elle explique la longévité de la reine des abeilles

Mais il y a quand même, outre les études dont je viens de parler, quelque chose qui incite à penser qu'elle est excellente pour la santé et le renforcement de notre immunité. Prenez la reine de la ruche. Elle est toujours plus grosse et plus costaude que ses petites copines roturières.



À ce propos, savez-vous quelle est l'espérance de vie d'une reine ? Elle peut vivre cinq ou six ans, alors que l'ouvrière ne vit qu'un mois et demi. Partant de ce constat, soit vous relancez la lutte des classe, soit vous admettez que l'alimentation de la reine qui se bâfre de gelée royale est pour quelque chose dans sa longévité.

À consommer avec prudence

Il ne faut pas aller au-delà d'un gramme de gelée royale par jour, que vous la consommiez à la cuillère, en ampoule ou lyophilisée. Au-début, il faut même y aller très prudemment. On connait pas mal de personnes qui se sont lancées pour s'apercevoir, assez rapidement et à leurs dépens, qu'elles étaient allergiques. Si vous avez déjà eu des problèmes avec le miel, le pollen ou les piqûres d'abeille, méfiez-vous !



Une cure dure six à huit semaines. Pas besoin d'aller au-delà. Surtout si vous entendez éviter la ruine : le pot de gelée royale n'est pas donné. Arrêter une cure est le meilleur moyen d'en évaluer l'impact.



Dans la Chine antique, la gelée royale avait non seulement la réputation de vous faire vivre vieux, mais en plus elle augmentait la vigueur sexuelle. Rien que pour cela, ça mérite l'essai...