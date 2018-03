Pâques : "Tous les ans c'est une guerre sympathique entre les chocolatiers"

publié le 31/03/2018 à 02:21

Fondée en 1761, À la Mère de Famille, est la plus ancienne chocolaterie de Paris. À l'occasion de Pâques, l'un de ses patrons Steve Dolfi, détaille ce que propose la marque et précise qu'elle dispose de plus de 100 moules pour réaliser des chocolats, de toutes formes. Cette année, parmi les traditionnels lapins et cloches, "on fait des petits poissons panés en chocolat noir", explique-t-il à Jean-Baptiste Giraud d'ÉconomieMatin.fr.



Pas facile pour les chocolatiers de se démarquer pour Pâques. "Tous les ans, il y a une petite guerre qui se passe entre les chocolatiers. Une guerre sympathique où chacun essaye de créer un nouveau produit", souligne Steve Dolfi. Pour À la Mère de Famille, c'est le Chaud Lapin. "On a fait un lapin un peu chaud dans un bol breton, comme s'il était en train de fondre".

Face à la flambée du prix du beurre, À la Mère de Famille a choisi de "ne rien répercuter et de prendre la hausse du beurre complètement à notre charge", indique-t-il.