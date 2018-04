et Loïc Farge

publié le 06/04/2018 à 06:09

Dans la petite cave de cette grande enseigne du VIIIe arrondissement, il fait autour de 18 degrés. Il y a peu de lumière. L'atmosphère est légèrement humide. Tout ce qu'il faut pour faire pousser des champignons.



Là, environ 120 sacs en plastique sont suspendus. Ils contiennent chacun 8 kilos de substrats, composés à moitié de marc de café et à moitié de carton, de paille et de copeaux de bois. De ces sacs, sur le côté par des trous, s'échappent des pleurotes qui se nourrissent de ce mélange riche en cellulose.

Chaque semaine, "La boîte à champignons" en récolte ainsi 24 kilos, à la main. La commercialisation n'est évidemment pas compliquée, puisqu'ils sont vendus à l'étage au-dessus, au rayon légumes du magasin.

Économie circulaire

La start-up applique le principe de l'économie circulaire. Son credo : produire à partir de bio-déchets. Elle récupère chaque semaine cinq tonnes de marc de café auprès d'entreprises partenaires et de brûleries, qu'elle utilise donc ensuite pour faire pousser ses pleurotes.



Chaque sac de substrat permet de faire trois cycles de pousse. Le marc est ensuite distribué et réutilisé comme compost par des agriculteurs et des maraîchers de la région. Rassurez-vous : tout comme la carotte qui pousse en pleine terre n'a pas goût de terre, les pleurotes qui grandissent dans du marc de café n'ont pas goût café, mais de champignon.