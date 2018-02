publié le 21/02/2018 à 15:45

C'est un projet de loi controversé qui a déjà entaché les relations entre les associations d'aide aux migrants et le gouvernement. Présenté mercredi 21 février en Conseil des ministres par Gérard Collomb, le projet sur l'asile et l'immigration ne cesse de se faire des ennemis.



Comme relayé par 20Minutes.fr, les agents de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) se sont mis en grève le jour de la présentation de l'ébauche de loi. Une décision votée le 14 février dernier, d'après le média Streetpress. Ils rejoignent ainsi le mouvement entamé par la CNDA (Cour nationale du droit d'asile) la semaine précédente.

Ils protestent contre plusieurs points chauds du projet, notamment la diminution des délais des procédures de demandes d'asile.

Et la CNDA ne compte pas s'arrêter là. Sur Twitter, ils médiatisent leur combat pour se faire entendre du gouvernement.

9ème jour de grève ! Toujours aussi mobilisés pour faire entendre nos revendications ! On veut une justice de qualité pour les demandeurs d'#asile ! On ne lâche rien ! Déterminés ! #CNDAengrev #Réfugiés ##LoiAsileImmigration pic.twitter.com/6ABMiq2b4U — CNDA en grève (@CNDAengreve) 21 février 2018

Devant le @Conseil_Etat ! " On veut une VRAIE juridiction ! " " La loi @gerardcollomb on en veut pas ! " Au cas où cela ne serait pas suffisamment clair depuis 9 jours !!! #CNDAengreve #asile #refugies #PLAsileImmigration pic.twitter.com/2WP3grsJEw — CNDA en grève (@CNDAengreve) 21 février 2018

Depuis plusieurs mois les associations d'aide aux migrants sont également vent debout contre ce projet de loi qu'ils jugent inhumain et qui reste dans la lignée de la "philosophie des politiques migratoires centrée sur l'expulsion de ceux qui n'auront pas droit à l'asile", comme le confiait Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, à RTL.fr.