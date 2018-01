François Michel Lambert sur la loi asile et immigration

et Marie Zafimehy

publié le 11/01/2018 à 11:11

"On a l'impression que c'est la charrue avant les bœufs". François-Michel Lambert, député La République En Marche (REM) des Bouches-du-Rhône, ne cache pas son hostilité au projet de loi sur l'asile et l'immigration portée par le gouvernement. Déjà contesté par les associations d'aide aux migrants et critiqué sur les bancs de l'Assemblée en décembre, le texte fait aujourd'hui polémique au sein-même de la majorité.



"La méthode ne convient pas", déplore François Michel Lambert au micro de RTL. "Les circulaires sont sorties, les remontées de terrain laissent entendre que déjà les choses sont enclenchées avant même que la loi soit présentée encore moins votée. Cela crée des crispations."

Le député qui a rejoint La République en Marche avant les dernières élections législatives n'hésite pas à monter au front. "Je ne voterai pas ce texte de loi s'il va au delà du programme d'Emmanuel Macron", conclut-il.