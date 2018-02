Le rapport Taché est là pour "distraire" avant la loi Asile et Immigration, selon Olivier Brachet

publié le 20/02/2018 à 10:34

Gérard Collomb et Édouard Philippe ont reçu à Lyon le lundi 19 février le rapport Taché sur la politique d'intégration, dont certaines mesures pourraient être intégrées dans la loi Asile et immigration. Celle-ci sera présentée mercredi en conseil des ministres. Olivier Brachet, ex-président de la métropole lyonnaise en charge du logement sous Gérard Collomb, également ex-directeur de Forum Réfugiés, voit là un "petit rééquilibrage" qui ne fera pas le poids face à la fermeté de certaines mesures précédemment annoncées par le gouvernement.



"L'actualité de la loi sur l'asile c'est la gestion des flux d'arrivée, dont une grande partie ne pourront pas rester. Une petite partie pourra rester, et c'est justement à celle-là que les mesures du rapport de monsieur Taché sont destinées", détaille Olivier Brachet, qui n'approuve pas ce rapport dévoilé ce lundi, lequel ne s'intéresse selon lui qu'aux migrants qui sont voués à rester sur le sol français.

"C'est asymétrique comme point de vue, et ce rapport vient un peu distraire avant le gros du menu qui est mercredi en conseil des ministres : une loi qui veut répondre à la crise des arrivées des années 2015, 2016, 2017, considère Olivier Brachet. C'est du 'en même temps' avec 100 grammes d'un côté et un kilo de l'autre."