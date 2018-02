publié le 21/02/2018 à 12:48

Gérard Collomb présente ce mercredi 21 février en Conseil des ministres son projet de loi sur l'asile et l'immigration, un texte très critiqué par les associations et qui fait des vagues jusque dans la majorité pour sa logique de fermeté. Défendu par le ministre de l'Intérieur comme un texte "équilibré", le projet de loi vise à réduire à six mois les délais d'instruction de la demande d'asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.



Si Édouard Philippe a évoqué les principes "d'humanité" et de "d'efficacité" vis à vis de ce texte, Cédric Herrou se montre beaucoup plus ferme. L'agriculteur, condamné à plusieurs reprises pour avoir aidé des migrants à la frontière italienne, dénonce un projet de loi complètement "fou".

"C'est la criminalisation de personnes qui ont souffert, qui ont été victimes de torture, de guerre, de dictature. Ces personnes, on a le devoir de les protéger et la seule réponse de l'État, c'est de les mettre en prison, déplore-t-il. C'est inhumain et dangereux".

L'extrême droite n'appartient pas au Front national et à la famille Cédric Herrou, agriculteur





Selon lui, le Front national n'aurait "pas mieux fait" : "L'extrême droite est au pouvoir, l'extrême droite n'appartient pas au Front national et à la famille Le Pen. Des lois comme celles-ci sont des lois d'extrême droite". Et de poursuivre : "Dégager un demandeur d'asile, une personne qui aurait dû être protégée par l'État français et qui risque la vie, fait que la France va être complice de meurtres".

Le pire de chaque pays européen ?

Dès lors, il attaque très sévèrement l'action de l'État. "Avec cette nouvelle loi, le gouvernement s'est inspiré des autres pays européens en prenant le pire. On prend le pire de l'Allemagne, le pire de l'Italie... Mais l'Allemagne a accueilli un million de personnes, rappelle-t-il. La France, avec 100.000 personnes, est complètement débordée. C'est une crise migratoire alors qu'on est la cinquième puissance mondiale".



Face à la montée de l'extrême-droite dans certains pays, Cédric Herrou assure que les gens sont "mal informés". "On mélange immigration et asile. Les demandeurs d'asile n'ont pas décidé de venir en France. Ces gens souffrent. Et ce n'est pas avec du racisme, avec du mépris, avec de la prison qu'on construit une nation. C'est avec de l'amour, de la compréhension et de la construction", conclut l'agriculteur.