C'est un véritable calvaire que des parents ont infligé à leurs six enfants. L'un d'entre eux, une fillette, est décédée à l'hôpital après 10 jours de soins intensifs. Âgée d'un an et demi, elle a succombé à un manque de soins et surtout d'alimentation puisque le couple, chrétien pratiquant, et ne scolarisant pas ses enfants, les nourrit uniquement de laits végétaux, dont un à base de châtaigne, le produit phare dans cette région de la Drôme, à Saint Marcel-les-Valence. Les parents ont été mis en examen.



Selon le rapport d'autopsie et les photos effroyables du rapport d'enquête, la fillette a une partie du corps totalement nécrosé, putréfié. Les pieds, les bras, le visage comme si elle avait été brûlée ou atteinte de la lèpre.

Hospitalisée 10 jours en début d'année, rien n'a pu être fait pour la sauver. Le rapport médical indique sans ambiguïté que la mort de l'enfant de 17 mois a été provoquée par des maltraitance chroniques, de graves carences alimentaires qui ont entraîné des lésions irréversibles, et une dégradation du corps très importante.

Il faut dire, que la famille, traditionaliste catholique, cloîtrait ses enfants. École à domicile, lait de riz de soja, jus de châtaigne, en guise d'alimentation, carnet de santé falsifié, et médecine douce en cas de problème.

