Reblochon : la bactérie E. Coli détectée dans deux élevages

publié le 23/06/2018 à 05:21

"Par mesure de précaution, un nouveau retrait-rappel est effectué ce jour par l'entreprise Chabert", a annoncé vendredi 22 juin le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. La bactérie Escherichia Coli O26, qui a rendu malade des enfants ayant consommé du reblochon, a été détectée dans deux élevages laitiers fournisseurs des établissements Chabert.





Le nombre de malades n'a pas évolué depuis le 15 juin 2018, date de la dernière mise à jour effectuée par Santé Publique France. Ce jour-là, l'agence de surveillance sanitaire avait indiqué que la "même souche d'E. coli O26" avait rendu malades 12 enfants ayant tous consommé du reblochon, dont un qui a succombé, sans toutefois attribuer formellement le décès de cet enfant au fromage. Parmi ces enfants âgés d'un à cinq ans, un a été victime d'une diarrhée, et les 11 autres de syndrome hémolytique et urémique (SHU), dont celui qui en est décédé. En mai et juin, Chabert avait procédé au rappel de tous les fromages pouvant avoir été contaminés par l'Escherichia coli, d'abord en France puis en Allemagne et Espagne.

Les nouveaux lots incriminés concernent des fromages entiers AOP Reblochon laitier au lait cru vendus sous les marques Campagne de France, Chabert "Le Cervens", Les Glières, et Maison des Gourmets, vendus dans les enseignes Système U, Casino, Carrefour, Cora/Match, avec l'estampille FR 74. 303.050 CE avec pastille caséine rouge. Un autre lot concerne des demi-fromages AOP Reblochon laitier au lait cru vendus sous marques Alpi, Auchan Mmm !, Chabert, Reflets de France, Saveur de nos régions, Netto et Terrier, chez les enseignes Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Système U, Intermarché et Lidl, avec l'estampille FR 74.289.050 CE avec pastille caséine rouge.

Un numéro vert est ouvert aux consommateurs sept jours sur sept de 9h à 20h, le 0800.94.52.35.