À 7 ans, elle reçoit 30.000 dollars de Google pour son dessin de dinosaures

publié le 23/06/2018 à 01:36

Elle a tout juste l'âge de raison mais elle a impressionné Google. Une Américaine de sept ans a remporté le "D4G", un concours de dessin organisé par Google pour les enfants de 5 à 18 ans. Sarah Gomez-Lane remporte 30.000 dollars de bourse scolaire et son établissement 50.000 dollars de produits technologiques. Comme le précise Quartz, elle pourra aussi se rendre en Californie afin de visiter les locaux de l'entreprise et verra son dessin prendre vie sous forme de Doodle.



Cette année, les enfants et adolescents qui participaient au concours devaient répondre au thème "Ce qui m'inspire" et la jeune Sarah Gomez-Lane a choisi les dinosaures. Dans une interview au journal Falls Church News Press, elle expliquait : "Sur mon Doodle, j'ai dessiné mes dinosaures préférés. Les dinosaures m'inspirent et m'incitent à étudier davantage pour devenir paléontologiste".

Comme précise Quartz, Sarah Gomez-Lane a réalisé son dessin pendant une coupure d'électricité après une tempête de neige. Sans aucune technologie, donc.