publié le 23/06/2018 à 02:45

Une conséquence directe du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un. Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi 22 juin suspendre indéfiniment de nouveaux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. L'annonce a pour but de soutenir les négociations diplomatiques en cours avec la Corée du Nord.



"Pour soutenir l'exécution des résultats obtenus au sommet de Singapour (...) le secrétaire Mattis a suspendu indéfiniment des exercices sélectionnés", a indiqué la porte-parole du Pentagone, Dana White, citant trois exercices qui étaient programmés dans les trois mois à venir. Les armées américaine et sud-coréenne avaient confirmé mardi 19 juin avoir suspendu les exercices militaires de Freedom Guardian. Environ 17.500 soldats américains devaient prendre part à ces manœuvres.



C'est le président Donald Trump lui-même qui s'était engagé après le sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un le 12 juin dernier à renoncer aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, où sont déployés des dizaines de milliers de soldats américains chargés de la défendre contre les menaces nord-coréennes.



Le sommet Trump-Kim de Singapour s'était achevé sur un engagement de la Corée du Nord en faveur d'une "dénucléarisation complète" dont les détails ont été remis à des négociations ultérieures. Dix jours après, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Donald Trump a pourtant qualifié vendredi 22 juin de "menace exceptionnelle et extraordinaire" l'arsenal nucléaire nord-coréen afin de justifier le maintien des sanctions contre Pyongyang, dix jours seulement après la fameuse rencontre.