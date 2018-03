Attaques dans l'Aude : la tour Eiffel éteinte en hommage aux victimes

publié le 23/03/2018 à 18:46

La tour Eiffel s'éteindra vendredi 23 mars à minuit "en hommage aux victimes des attaques terroristes à Carcassonne et à Trèbes", a annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo. Trois personnes ont perdu la vie et 16 ont été blessées dont deux gravement dans des attaques et une prise d'otages qui ont eu lieu dans l'Aude.



Un homme, identifié comme Radouane Lakdim, se revendiquant de Daesh, a volé une voiture à Carcassonne vendredi matin, tuant le passager et blessant le conducteur. Il a ensuite blessé par balle un CRS à proximité, avant de se rendre à Trèbes à quelques kilomètres de là, où il a commis une prise d'otages dans un supermarché, tuant deux personnes.

Le président Emmanuel Macron a dénoncé "une attaque terroriste islamiste" en début de soirée. Deux personnes blessés se trouvent dans un état grave, dont un gendarme qui s'est substitué à un otage. Il "lutte contre la mort", a déclaré Emmanuel Macron.

Ce soir, je m'éteindrai dès minuit pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes survenues à #Carcassonne et à #Trèbes. #tourEiffel pic.twitter.com/uNTunkRHrb — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 23 mars 2018