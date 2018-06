publié le 15/06/2018 à 18:44

La CGT est bien décidée à poursuivre la grève en juillet. Le mouvement, entamé début avril contre la réforme ferroviaire, devait se terminer le 28 juin. S'il ira bien jusque là, et sans trêve pour le bac malgré les réticences de la CFDT, le mouvement pourrait en plus se prolonger. La CGT-Cheminots a annoncé la couleur dès ce vendredi 15 juin au matin avant même la grande réunion prévue cet après-midi au Ministère des Transports.



Pour l'instant, aucune date n'a été donnée mais il y a bien effectivement un risque de grand bazar dans la vague des départs. La réunion de cette après-midi n'a pas fait changer d'avis la CGT. Son chef de file Laurent Brun a qualifié cette rencontre avec la ministre des Transports de "pantalonnade". Des actions de grève auront bien lieu en juillet. Les autres syndicats ont peu apprécié cette annonce en solitaire de la CGT sans concertation en intersyndicale.

À écouter également dans ce journal :

Diplomatie : Emmanuel Macron a reçu le Premier Ministre italien cet après-midi à l'Élysée. Cette visite avait été menacée d'annulation après un débat musclé autour du sort de l'Aquarius, ce bateau humanitaire refusé par l'Italie. Finalement, la discussion s'est nouée autour d'un déjeuner et officiellement l'amitié franco-italienne est intacte.



Rassemblement national : Gilbert Collard promet de "faire payer". Le député du Rassemblement National fait l'objet d'une plainte d'une femme qui affirme avoir été violée par deux fois dans son cabinet d'avocat en 2006 et en 2007. Gilbert Collard affirme que c'est impossible et qu'il fera "payer cette salissure sur sa réputation" et que cette femme est "probablement perturbée". En attendant, la plaignante maintient ses affirmations.

Sondage : Les Bleus feront leur entrée dans ce Mondial demain face à l'Australie et toute la France est derrière eux. C'est ce que montre le baromètre Odoxa/Groupama pour RTL et beIN SPORTS. Deux tiers des Français ont une bonne opinion de l'équipe nationale et beaucoup les voit même remporter la Coupe.



Johnny Hallyday : L'anniversaire de Johnny Hallyday a été célébré avec ferveur ce matin en l'église la Madeleine à Paris. Le chanteur, décédé le 5 décembre dernier, aurait eu 75 ans aujourd'hui. Il avait pris l'habitude de fêter ses anniversaires sur scène. À leur façon, les fans ont perpétué la tradition: ils étaient plus d'un millier pour une cérémonie mêlant musiques et célébrations religieuses



Maurane : Le 7 mai, c'était la chanteuse belge qui disparaissait. Le parquet de Bruxelles annonce ce vendredi que son décès était bien dû à une cause accidentelle, sans plus de précisions. La chanteuse avait été retrouvée inanimée dans son lit.