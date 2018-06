publié le 14/06/2018 à 15:21

Rencontre maintenue. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a fait savoir ce jeudi 14 juin qu'il maintenait son rendez-vous du lendemain avec le président français Emmanuel Macron, à Paris. Cet échange en face-à-face a lieu en dépit de tensions diplomatiques importantes entre l'Italie et la France. Les discussions entre les deux pays sont montées crescendo, teintées de reproches, tantôt de mauvaise gestion de la crise migratoire, tantôt de condescendance, à un moment où le sort du navire Aquarius révèle le défi de l'Europe.



La relation entre Paris et Rome, de plus en plus tendue du fait de la pression migratoire qui tétanise l'Europe entière, s'est brusquement dégradée depuis la crise du navire Aquarius. Mardi 12 juin, Emmanuel Macron avait dénoncé "la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien" dans la gestion de ce navire humanitaire chargé de plus de 600 migrants clandestins, que Rome avait refusé de laisser accoster. Réagissant à cette sortie, le gouvernement italien avait menacé d'annuler la rencontre entre les deux dirigeants.

Les gouvernements français et italien semblent avoir décidé d'aller de l'avant. Ils ont publié le même communiqué - sans pour autant être un communiqué commun - ce jeudi 15 juin au matin. Ce communiqué annonce que les deux hommes se sont entretenu au téléphone et ont convenu, en raison du sommet européen fin juin à Bruxelles, que des "nouvelles initiatives à discuter ensemble étaient nécessaires". La rencontre comprend un déjeuner, prévu à Paris, suivi d'une conférence de presse conjointe.

Vacuité de la politique migratoire européenne

"Le Président de la République a souligné qu'il n'avait tenu aucun propos visant à offenser l'Italie et le peuple italien", selon ce texte qui, sans formuler d'excuses officielles françaises, joue sur l'apaisement entre les deux parties. Emmanuel Macron "a rappelé qu'il avait toujours défendu la nécessité d'une solidarité européenne accrue avec le peuple italien", selon le communiqué. Interrogé par des journalistes avant d'entrer au Palais Madama, siège du Sénat italien, Giuseppe Conte a déclaré que, "oui absolument", le contentieux était clos.



Au-delà de la querelle franco-italienne, l'errance méditerranéenne de l'Aquarius a mis en lumière la vacuité de la politique migratoire européenne, tiraillée entre les positions très divergentes de ses États membres. La crise intervient avant un Conseil européen crucial les 28 et 29 juin, qui doit porter en particulier sur la question des migrants.



Pendant ce temps, l'Aquarius, qui a secouru 629 migrants, continue sa longue traversée vers l'Espagne. L'arrivée du navire humanitaire, affrété par l'ONG française SOS Méditerranée, est prévue dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juin. Cent six migrants se trouvent encore à son bord, tandis que les autres ont été transbordés mardi après-midi sur un navire de la marine et un autre des garde-côtes italiens. Tous trois font route ensemble vers l'Espagne.