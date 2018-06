publié le 15/06/2018 à 13:25

6 mois après la disparition de leur idole, ils ont tous encore quelque chose de Johnny. Un hommage a lieu à la Madeleine à Paris pour célébrer l’anniversaire du chanteur décédé en décembre 2017.



Les fans du chanteur qui aurait eu 75 ans aujourd'hui, sont venus lui rendre hommage là où ils l'avaient quitté. Cette église est presque devenue quasiment un sanctuaire. La messe a commencé un peu après midi, mais avant les fans ont passé une heure à chanter et à pleurer Johnny.

Plus tôt sur RTL, Laura Smet était revenue sur cet anniversaire très spécial. L’actrice a livré un message destiné au public de Johnny. "Je suis extrêmement touchée que les fans veuillent immortaliser ce jour-là. Moi-même, je ferai quelque chose avec ma famille de très personnel".

À écouter également dans ce journal :

Société : la grève à la SNCF ne voit pas le bout du tunnel. Le dernier jour était fixé au 28 juin. La réforme a été définitivement adoptée par le Parlement et les négociations sur la Convention collective débutent. Mais la CGT va poursuivre le mouvement en juillet, au-delà du calendrier de l'intersyndicale.



Économie : le salaire de l'ex-patron de Carrefour sera-t-il validé par les actionnaires ? 13 millions d'euros de revenus en 2017 et 4 millions de clause de non concurrence à suivre. Sans compter une retraite de plus de 500.000 euros par an pour Georges Plassat. Au moment où Carrefour solde ses filiales DIA et supprime plusieurs centaines de postes, l'addition passe mal.



International : Emmanuel Macron déjeune à l'Élysée avec le nouveau Premier ministre italien Guiseppe Conte. Il sera question des migrants qui font toujours route vers Valence.