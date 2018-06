Soutenez-vous la poursuite de la grève SNCF en juillet par la CGT ?

publié le 15/06/2018 à 10:32

Laurent Brun, de la CGT Cheminots, a annoncé ce matin que la grève à la SNCF allait "se poursuivre" en juillet, au delà du calendrier de l'intersyndicale, qui avait fixé le dernier jour du mouvement au 28 juin.



"Nous allons poursuivre au mois de juillet", a-t-il affirmé le jour d'une importante réunion tripartite (gouvernement, patronat, syndicats) pour mettre au point la nouvelle convention collective du ferroviaire.



"Pour combien de temps? On verra. Comment ? On verra. Il n'est pas question de s'arrêter au calendrier, puisque le gouvernement souhaite passer en force", a ajouté le responsable de la première organisation syndicale à la SNCF, au lendemain de l'adoption de la réforme ferroviaire au Parlement.



"La grève, après 30 jours de grève, ça pèse très lourdement sur les familles. Donc nous avons un débat sur la manière de continuer la lutte tout en essayant de préserver les familles sur le coût de la grève", a-t-il ajouté.



Une table ronde entre gouvernement, patronat et syndicats doit se tenir à partir de 14H00 au ministère des Transports pour discuter de la convention collective nationale du secteur, un rendez-vous réclamé par l'intersyndicale qui espère que ce soit la première d'une série, avec des engagements du gouvernement à la clé.



Or la ministre des Transports, Élisabeth Borne, a prévenu que la rencontre de vendredi après-midi serait une "ultime table ronde tripartite" et que l'État ne s'y rendra pas en tant que négociateur "mais en tant qu'observateur attentif du bon déroulement" des discussions.



Mercredi, l'intersyndicale de la SNCF avait mis en garde le gouvernement qu'en cas de réunion tripartite "improductive", elle déciderait "de nouvelles" journées de grève.





