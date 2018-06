publié le 15/06/2018 à 18:00

Le Mondial ne fait que débuter, et les Français sont déjà très motivés. Ils sont près de 1 sur 2 (47%) à penser que les chances des Bleus de remporter la Coupe du Monde sont importantes, selon un sondage Odoxa-Groupama. Et ce chiffre s'élève à près des deux tiers (64%) chez les amateurs de football. Des résultats qui traduisent un engouement certain pour les hommes de Didier Deschamps.



Les Français ont disent d'ailleurs avoir une bonne opinion des joueurs de leur équipe nationale. Ils sont plus des deux-tiers (67%) à avoir une bonne opinion d'eux, soit deux fois plus que lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Dans le détail, les Français sont aussi 67% à juger les Bleus à la fois "talentueux", "sympathiques" et "motivés", un chiffre qui monte à 86% chez les amateurs de football.

En ce qui concerne précisément la compétition, 37% des Français considèrent que le Mondial serait une réussite pour la France si les Bleus arrivaient en demi-finale. Première étape : le matche contre l'Australie samedi, pour lequel 69% des Français pronostiquent une victoire.