Le journal de 12h30 : premier bilan de la mobilisation des cheminots

publié le 03/04/2018 à 13:29

Des gares fantômes, c'est l'image forte que donne ce premier jour de mobilisation à la SNCF contre la réforme du gouvernement, à l'appel de quatre syndicats. Près d'un cheminot sur deux, 48 % ont débrayé. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, demande au gouvernement de repartir d'une feuille blanche, sinon 36 jours de grève sont prévus d'ici à fin juin.



Tous les réseaux sont impactés. Entre Marseille et Bordeaux, un seul TGV est prévu. Seuls deux allers-retours rouleront entre Lyon et Montpellier. En Normandie c'est carrément une zone blanche. En Île-de-France, un rer A sur deux roule. Pas mieux sur le RER C très compliqué. À l'international la situation est également bloquée. Aucun train ne fait la liaison entre Paris et Francfort.

Cette grève en pointillés est une innovation avec deux jours de mobilisation et trois jours de travail. Certains syndicats et la SNCF redoutent une désorganisation complète du trafic, y compris les jours censés être normaux. Concernant la journée de demain, la SNCF donnera toutes ses prévisions à partir de 17h. Vous pourrez les consulter sur leur site sncf.com et sur rtl.fr

À écouter également dans ce journal :

Politique - Marine Le Pen a bien proposé à l'ancien ministre Thierry Mariani de figurer sur la liste Front national aux élections européennes de l'an prochain.



Transports - Une taxe Poids lourds pour financer les infrastructures de transports. Elisabeth Borne, la ministre, confirme une contribution des transporteurs routiers. Il ne s'agirait toutefois pas d'un retour de l'écotaxe.



Emploi - La Poste a annoncé embaucher 3.000 facteurs en CDI.



Faits-divers - À Pantin, en Seine-Saint-Denis, un passant est mort dimanche 1er avril. Il s'est retrouvé par hasard pris dans la chute d'une femme et de sa petite fille de 2 ans, qui venaient de tomber du 8ème étage d'un immeuble.