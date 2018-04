publié le 03/04/2018 à 05:58

C'est une défenestration inexpliquée. Dimanche 1er avril, une mère et sa fillette de 2 ans ont chuté de leur immeuble de Pantin sans qu'on connaisse les circonstances de ce drame. Elles ont chuté de huit étages et causé la mort d'un passant de 60 ans. Le Parisien rapporte que la mère et sa fille sont plongées dans le coma.



La caméra du supermarché a filmé la fin du drame survenu vers 16h30. Même un dimanche de Pâques, l’avenue Jean-Jaurès, lisière de Pantin et d’Aubervilliers. Suicide ou accident ? Le parquet de Bobigny a saisi la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis pour rechercher les causes de la mort. L’hypothèse de l’intervention d’un tiers a été écartée puisque l'appartement était fermé de l’intérieur.

Une réfugiée native d'Algérie

Les trois blessés étaient dans un état très préoccupant mais toujours en vie à l'arrivée des pompiers mais le riverain de 60 ans est décédé peu après sa prise en charge. L'incertitude est toujours totale quant aux chances de survie de la mère.

Selon un voisin, la jeune femme qui vivait dans l’immeuble HLM de la Sablière était logée grâce à l’association France Terre d’Asile,venant en aide aux réfugiés. "Elle était en situation régulière, reconnue réfugiée, elle avait un boulot chez Zara, et elle devait sortir vers un hébergement pérenne", confie Pierre Henry, directeur général de l’association. Le Parisien précise qu'une cellule de soutien psychologique doit être mise en place ce mardi pour les salariés de l’association qui accompagnaient la mère venant d’Algérie.