publié le 03/04/2018 à 08:03

Emmanuel Macron droit dans ses bottes. Alors qu'il quittait dans la soirée de lundi 2 avril sa maison du Touquet, le chef de l'État a été interpellé par un passant lui demandant de tenir bon face aux syndicats de la SNCF. "Ne vous inquiétez pas", a brièvement répondu Emmanuel Macron. Le message est clair.



En attendant, c'est compliqué ce mardi 3 avril dans les gares. Pour beaucoup, ce bras de fer rime d'abord avec galère. À Lille par exemple, quasiment aucun train ne roule. L'un des seuls qui a quitté la gare dans la matinée, c'est un TER direction Amiens. Il était 6h. Depuis rien, ou presque. Sur le reste du territoire comptez en moyenne un TER sur cinq. Même chose pour le Transilien en Île-de-France. Pour le RER, c'est très variable selon les lignes. D'un train sur deux à un sur cinq.

Cela pourrait être ainsi pendant trois mois. Deux jours de grève, trois jours de travail et puis deux jours de grève, et ainsi de suite jusqu'au mois de juin. Les syndicats protestent contre la réforme de la SNCF.

À écouter également dans ce journal :

Justice - La mise en examen du gérant du manège après l'accident de samedi 31 mars près de Lyon. Un père de famille de 40 ans a été tué. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce sont des problèmes mécaniques et d'entretien qui pourraient être à l'origine du drame.



Grève - Nouvelle journée de grève chez Air France, la quatrième avant une cinquième samedi 7 avril et deux autres la semaine prochaine, les 10 et 11 avril.



Football - Début des quarts de finale aller de la ligue des champions. Plus de club français, mais du beau spectacle. Madrid, tombeur du PSG affronte la Juventus. Le FC Séville / le Bayern Munich.