publié le 02/04/2018 à 18:43

La grève des cheminots doit débuter ce lundi 2 avril dès 19h. Si la SNCF a annoncé dimanche 1er avril en conférence de presse que la situation lundi serait proche de la normale, elle a aussi prévenu qu'il y aura 48 % de grévistes pour la journée du mardi 3 avril et que 77% des conducteurs de trains ne travailleront pas ce jour-là.



Avant la tempête à venir, la tension monte dans les gares, comme celle de Toulouse-Matabiau. "On voulait prendre un train pour Paris mais c'est complet et les bus c'est pareil. On a essayé de louer une voiture, mais c'est cher donc on est coincé à Toulouse", commentent au micro de RTL Mélissa et Florian dont le train de retour pour la capitale a été supprimé.

Dans la gare Saint-Lazare de Paris, l'affluence est loin de celle des week-ends prolongés habituels. La plupart des voyageurs ont anticipé les perturbations à venir. "J'ai écourté mon voyage de façon à avoir des trains disponibles pour rentrer à Paris", témoigne pour RTL, Maud, qui revient de Normandie.

À écouter également dans ce journal

- C'était un grand nom de la montagne. Le docteur Emmanuel Cauchy est mort emporté par une avalanche à Chamonix, ce lundi 2 avril. Trois autres personnes ont été blessées par cette coulée, qui a emporté le groupe de randonneurs à ski hors-piste.



- Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson, est décédée ce lundi à l'âge de 81 ans. Elle était une égérie de la lutte anti-apartheid avant d'être accusée de tortures. Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican d'Afrique du Sud, et prix Nobel, salue ce soir "un symbole majeur" de la lutte contre les discriminations raciales.



- La mère du petit Jadhen, mort jeudi dernier d'un choc allergique après avoir mangé une crêpe, met en cause sa maîtresse. Allergique au lait, il venait de manger une crêpe lors du carnaval de son école à Limas, dans le Rhône. Une crêpe proposée par l'institutrice, alors qu'elle connaissait le régime alimentaire de l'enfant, selon ses parents.