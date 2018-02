La Poste vous aidera bientôt à remplir votre déclaration d'impôts

publié le 22/02/2018 à 12:30

Après le facteur qui rend visite aux personnes âgées, le facteur livreur de médicaments, voici le facteur comptable. Les employés de La Poste en charge de la distribution du courrier pourront très prochainement remplir votre déclaration d’impôts... C'est ce que révèle Le Progrès. L'idée était dans les cartons depuis quelques temps déjà.



Selon des documents que s'est procuré le quotidien de Lyon, ce nouveau service pourrait faire son apparition dès le mois d'avril prochain et ce alors que la télédéclaration devient cette année obligatoire pour tous les contribuables aux revenus supérieurs à 15.000 euros, avant d'être généralisée en 2019.

La Poste a trouvé là un nouveau marché, mais le service sera payant. La somme reste pour l'instant inconnue. Il s'agit d'"aider ceux qui, les plus âgés notamment, ne sont pas très à l'aise avec un ordinateur ou n'ont tout simplement pas accès à Internet", explique le quotidien.

Les facteurs souhaitant prendre en charge cette mission devront être au préalablement formés. Il s'entretiendront 45 minutes avec le client afin de l'accompagner. Il ne s'agit pas de conseiller car le facteur n'est en aucun cas un expert fiscaliste. Seul le client complétera les champs de saisie et validera la télédéclaration.

En Allemagne, la fin du diesel

En Allemagne, les géants de l'automobile allemande tremblent, selon les Échos. C'est en effet aujourd'hui que la cour administrative fédérale de Leipzig doit se prononcer sur l'interdiction des véhicules diesel. Il pourrait être purement et simplement interdit, du jour au lendemain dans plusieurs régions.



Une catastrophe pour cette industrie qui emploie aujourd'hui 800.000 personnes et qui a déjà été affaiblie après le scandale des moteurs truqués. Tout est parti de plaintes d'une association : "L'Allemagne, explique son directeur, compte près de 13.000 morts par an dus aux émissions d'oxyde d'azote, notre but est de les éviter".

Paris : adieux, piétons sur les berges

En France, Anne Hidalgo compte aussi interdire les véhicules diesel. Et ce matin, l'édile fait la une du Parisien-Aujourd'hui en France, la mine déconfite après l'annulation par le tribunal administratif de la piétonnisation des voies sur berge. "Rien ne va plus à la mairie de Paris", titre le journal qui raconte ce matin. Certains envisagent déjà une défaite aux élections municipales de 2020.



"Elle plonge dans les sondages, les dossiers mal gérés s'accumulent, la grogne monte... Certains ne veulent pas couler avec le bateau Hidalgo", dit-on dans les couloirs de l'Hôtel de ville. "Pauvre Anne", ironise Michel Schifres dans l'Opinion. "Déjà qu'elle doit faire face à des vélos qui ne roulent pas, à la saleté des rues, qu'elle doit composer avec les embouteillages toujours plus nombreux, qu'elle doit reculer devant la fronde des écrivains... Il y a des jours, conclut-il, comme ça où rien ne va. Des jours, que dis-je, une année; que dis-je ? Tout un mandat..."

Paradoxale Amérique

Autre visage à la une de Libération, celui de Christine 15 ans, une ado qui à première vue ressemble à toute les autres. Rescapée de la tuerie de Floride, elle est devenue l'un des visages de cette révolution en cours aux États-unis, ce mouvement contre les armes à feu. Elle raconte son cauchemar : une heure et demie recluse dans un cagibi à 20. "On manquait d'air", raconte-t-elle. Dans le même temps, un ancien élève abattait 17 lycéens et professeurs.



Dans ce drame, Christine a perdu l'une de ses amies, Gina. Aujourd'hui, elle a décidé de se battre : "Je n'ai pas le droit de vote, mais nous avons du pouvoir. Il faut que les choses changent dans ce pays" où, Christine le rappelle, à 19 ans, soit l'age qu'avait le tueur de Floride, on ne peut pas boire, on ne peut pas conduire une voiture de location, on peut en revanche y "acheter légalement une arme de destruction massive".

Le retour de Silvio

Dans Paris Match, c'est le visage que botoxé que jamais de Silvio Berlusconi qui s'affiche. À 81 ans, il Cavaliere, comme on l'appelle, fait son come-back. Avec près de 40% d'intention de vote, la coalition de droite qu'il dirige pourrait bien se retrouver en tête des élections législatives du 4 mars prochain. "Il était cuit, fini, un pied dans la tombe... la liste de ses casseroles donne le tournis mais les sondages le ressuscitent", écrit Aurélie Raya.

Qui est Leslie Wexner ?

Le Point consacre lui cette semaine un grand portrait à Leslie Wexner, ce milliardaire américain de 80 ans qui a révolutionné le monde de la lingerie. C'est lui qui a fait le succès de la marque Victoria's secret. Cela fait 54 ans qu'il dirige ce groupe et pourtant personne ne le connaît. "C'est peut-être, écrit le journal, le secret le mieux gardé de la marque".



Chaque année, il vend 12 milliards de dollars de soutiens gorges et de slips en dentelle. Ses défilés sont devenus de vrais événements culturels, suivis par 800 millions de spectateurs dans 190 pays. Mais "Les", comme on le surnomme, n'a rien d'un Hugh Hefner, feu le patron de Playboy. C'est un père de famille, discret, qui vit au fin fond du Midwest, et qui fuit la célébrité. Enfant, il s'était juré de ne pas devenir commerçant comme ses parents... C'est raté!