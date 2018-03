L'enseigne Franprix lance un magasin ouvert 24h/24 à Paris

publié le 26/03/2018 à 15:56

Faire ses courses en pleine nuit est désormais possible à Paris. L'enseigne Franprix, propriété du groupe Casino, a lancé un magasin ouvert 24 heures/24 dans le quartier des Halles (1er arrondissement), un lieu très fréquenté de jour comme de nuit.



À partir de 21 heures, les deux caisses automatiques et les caméras de vidéosurveillance prennent le relais du personnel, de retour à 6 heures du matin. Restent seulement deux vigiles, qui contrôlent le nombre de "bips" dans les paniers des clients.

Les armoires à alcool sont cadenassées puisque la vente d'alcool ne peut avoir lieu sans la présence du responsable du magasin. En cas de problème, les clients peuvent contacter un central de télémaintenance au moyen d'un bouton situé sur les caisses.



Cibler une clientèle urbaine aux horaires décalés

L'objectif pour Franprix : toucher une clientèle aux horaires décalés et s'implanter dans des zones fréquentées la nuit. En trois semaine, la chaîne de supermarchés indique réaliser 20% de chiffre d'affaires supplémentaire dans son magasin des Halles. L'enseigne affirme en outre qu'entre 21 heures et 3 heures du matin, 200 à 300 clients y font leurs achats.



Avec cette nouvelle formule, la marque du groupe Casino se positionne aussi face aux sites de vente sur Internet et aux supermarchés sans caisses annoncés par Amazon. La première "supérette intelligente" de la firme américaine, baptisée "Amazon Go", a déjà ouvert ses portes à Seattle (États-Unis).



Un autre supermarché de la même enseigne teste également ce dispositif dans le 16ème arrondissement de Paris, mais cette fois-ci avec une fermeture à minuit. Franprix a en outre annoncé qu'un deuxième supermarché devrait ouvrir 24heures/24h "dans les jours à venir".