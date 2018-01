publié le 23/01/2018 à 09:41

Plus de files d'attente pour régler ses achats, plus besoin de scanner ses articles à la caisse, un paiement automatiquement débité sur le compte du client lorsqu'il franchit le portique de sortie... Le supermarché du futur est désormais une réalité aux États-Unis. Lundi 22 janvier, Amazon a ouvert au public Amazon Go, son premier concept de supérette intelligente dans son fief de Seattle (État de Washington). Situé au rez-de-chaussée du nouveau siège du groupe, ce magasin physique de près de 170 mètres carrés symbolise les ambitions du géant du commerce en ligne dans la distribution physique.



Amazon Go est un magasin d'alimentation entièrement automatisé dans lequel on fait ses courses comme sur un site de e-commerce. On y trouve essentiellement des snacks et des plats préparés. Grâce à "la technologie de shopping la plus avancée du monde", selon Amazon, les clients ont la promesse de pouvoir faire leurs achats en un minimum de temps. Il leur est simplement demandé de scanner leur smartphone à l'entrée du magasin. Leur compte bancaire est automatiquement débité des objets qu'ils déposent dans leur caddie à la sortie.

Le système repose sur des caméras et des capteurs de poids qui détectent les produits lorsque les clients les prennent ou les reposent en rayon. La technologie a été testée pendant un an par les employés du groupe. Amazon assure que le nombre d'erreur est réduit au minimum. Selon un journaliste du site américain ReCode, acheter une bouteille d'eau ne prendrait qu'une minute. Le correspondant du New York Times n'est pas parvenu à tromper le système. Les desserts qu'il a tenté de dissimuler ont bien été facturés.

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon ouvre un magasin physique. Le e-marchand américain avait inauguré en 2015 sa première librairie, également à Seattle. D'autres ont ouvert depuis, dont une à New York en mai dernier. Son intérêt pour les magasins "en dur" s'était surtout illustré en juin 2017, lorsque le groupe avait annoncé le rachat de la chaîne de supermarchés bios américaine Whole Foods, au grand dam des commerçants traditionnels.