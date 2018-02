publié le 21/02/2018 à 15:40

Il avait essayé de faire passer du foie de veau pour des fruits. Un homme a été condamné à une amende de 208.000 euros en Allemagne pour avoir tenté d'arnaquer un supermarché, rapporte le journal munichois Abendzeitung le 19 février.



L'homme de 58 ans avait été arrêté en décembre à la caisse libre-service d'un supermarché. Il avait changé l'emballage et pesé son foie de veau, entre 13 et 47 euros le kilo selon le journal, en le faisant passer pour le fruit le moins cher.

Le tribunal a été sévère car ce n'est pas la première fois que l'homme a des problèmes avec la justice. Il avait eu une amende en 2011 pour avoir volé une cartouche d'encre. Plus grave, en 2013, il avait été reconnu coupable d'évasion fiscale, ce qui lui avait valu une amende de 440.000 euros et une condamnation à deux ans de prisons avec sursis.

Ce qui ne l'avait pas empêché l'année suivante de prétendre être un résident étranger lors de sa déclaration fiscale. Le sursis tombe et l'Allemand est emprisonné pendant un an et neuf mois.



Le mobile de ce vol, qu'il n'a pas souhaité révéler au tribunal, reste un mystère. D'autant plus que selon les calculs de la justice, les revenus de l'homme seraient d'au moins 24.000 euros par mois.