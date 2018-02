publié le 22/02/2018 à 11:35

"Très clairement c'est une mise en garde." Delphine Gény-Stéphann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a réagi aux conclusions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui a épinglé Intermarché pour ses promotions sur des pots de Nutella et des couches Pampers.



Elle a dénoncé "le fait qu'ils (Intermarché, ndlr) aient enfreint la loi" avec ces promotions. "Cela servira de contre-exemple à l'ensemble de la profession", a-t-elle assuré au micro de RTL. Le procès verbal transmis à la justice par la DGCCRF va être instruit, et l'entreprise risque une amende de 375.000 euros.

Intermarché, avec ses remises de 70%, a vendu ses produits à perte. Si cette pratique est autorisée uniquement pendant les soldes comme fin janvier, elle ne peut concerner "que des produits qui étaient déjà en stock le mois précédent", a rappelé la secrétaire d'État, ce qui n'était pas le cas d'Intermarché.

Elle veut plus d'encadrement de ces remises à l'avenir. "Il ne s'agit pas d'interdire ces promotions mais d'éviter les abus et les excès", a assuré Delphine Gény-Stéphann sur RTL. Et de rappeler que la grande distribution devrait "trouver une nouvelle façon de partager la valeur de telle sorte que les agriculteurs puissent se rémunérer de façon correcte".