À quelle occasion doit-on dire "célébration" ou "commémoration" ?

publié le 05/05/2018 à 09:05

Mardi 1er mai dernier, c'était la Fête du travail. Le mardi 8 mai, on célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le jeudi 10 mai, ce sera l’Ascension et le 21 mai sera le lundi de Pentecôte. Bref, mai, c’est le mois ou jamais de faire le point sur une confusion que font très souvent les Français, et même les journalistes de radio parfois entre fêter, commémorer et célébrer. Les trois termes sont quasiment synonymes, mais on ne peut pas toujours employer l’un à la place de l’autre.



Le 1er mai, c’est facile, on fête puisque c’est la Fête du travail ! On peut dire aussi dire qu’on célèbre la Fête du travail, mais rien ne nous interdit de dire encore qu’on commémore ce jour-là les luttes des travailleurs de la fin du XIXe siècle qui ont décidé de faire du 1er mai une date symbole pour exiger la réduction de la journée de travail à 8 heures.

Lors du 8 mai, on commémore la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie en 1945. Pour la petite histoire, le choix de cette date n’était pas évident, le 8 mai 1945 est le jour où cessent les combats en Europe, la capitulation allemande étant intervenue plus de 24 heures auparavant, dans la nuit du 6 au 7 mai.

"Commémorer", du latin classique commemorare, "se rappeler", c’est "rappeler par une cérémonie le souvenir d’une personne ou d’un événement", nous dit Le Petit Robert. Comme le 8 mai rappelle un événement positif, on peut également le célébrer. Il y a dans "célébrer" une notion de réjouissance qu’il n’y a pas dans "commémorer". C’est pourquoi on peut commémorer la rafle du Vél’ d’Hiv’ ou les attentats du 11 septembre, évidemment pas les célébrer. Mais ce n’est pas l’erreur que je remarque le plus souvent.

On ne célèbre que quelque chose de positif

On parle souvent de "commémoration de l’anniversaire" de tel ou tel événement ou de la mort d’un personnage illustre. En cette année 2018, j’ai beaucoup entendu qu’on "commémorait le centenaire" de la fin de la première guerre mondiale.



Comme nous le rappelle l’Académie française dans l’intéressante rubrique ‘Dire, ne pas dire’ de son site Internet, "le verbe commémorer ne peut tout simplement pas avoir comme complément d’objet le nom anniversaire." En résumé : on ne célèbre que quelque chose de positif, et on ne commémore pas un anniversaire.