et AFP

publié le 20/03/2018 à 20:10

Comment le français peut-il passer de la cinquième à la troisième langue la plus parlée dans le monde ? Emmanuel Macron a dévoilé, mardi 20 mars, sa stratégie pour développer la francophonie.



C'est la première fois qu'un Président parle sous la coupole de l'Académie. Dans son discours fondateur selon les termes des conseillers d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a énuméré une trentaine de mesures destinées à renforcer "la place et le rôle" de la langue française et du plurilinguisme, notamment en améliorant son enseignement en Afrique.

D'ici à 2065, un milliard de personnes devraient parler français, soit cinq fois plus qu'en 1960, au deuxième rang des langues internationales derrière l'anglais et au troisième des langues les plus parlées (internationales ou pas).



1. Doubler le nombre d'élèves qui apprennent le français

Le Président veut que d'ici 2022 deux fois plus d'élèves apprennent le français dans le monde. Les lycées français à l'étranger accueillent actuellement près de 350.000 jeunes dans 500 établissements à travers le monde.



"Ce réseau sera consolidé et dynamisé", a-t-il indiqué, afin notamment de répondre à la demande croissante d'enseignement français à l'étranger. Un plan sera présenté début 2019.

2. Améliorer l'accès au français pour les réfugiés

Le chef de l'Etat a également insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès au français pour les réfugiés en France, qui ont droit actuellement à 250 heures d'apprentissage. Mais "je vous défie d'apprendre le français en 250 heures", a-t-il dit, en annonçant que le volume de cours gratuits serait porté à 400 heures, voire à 600 heures pour ceux qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture.

Le français se construit dans le plurilinguisme. pic.twitter.com/fP27ggejOC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 mars 2018

3. Du nouveau dans les programmes de français ?

Emmanuel Macron a par ailleurs rendu un hommage appuyé aux professeurs de français qu'il a qualifiés de "héros bien particuliers". Il a ensuite cité les fondamentaux qu'il veut voir enseignés à l'école, où "la lecture sera au cœur de l'apprentissage".



Entrant dans le détail, il a demandé "des exercices multipliés, de la dictée à la pièce d'éloquence, de la lecture à voix haute à la chanson, de la récitation à la réflexion sur la racine des mots, qui passe par la revitalisation résolue des langues anciennes".





"Je veux que la littérature française retrouve toute sa place aux dépens des succédanés dont trop souvent on s'est satisfait et je veux que les élèves renouent avec les œuvres intégrales trop souvent découpées en extraits, avec le plaisir de lire, (...) qui accepte qu'on se perde dans des longueurs", a-t-il réclamé. Il a aussi souhaité que soient lus davantage d'écrivains étrangers en langue française et que la journée du 20 mars soit "dédiée à la connaissance des littératures en langue françaises à l'école".