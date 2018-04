Quand doit-on mettre un s au pluriel après le mot "sans"?

publié le 28/04/2018 à 13:00

"Une petite question d’orthographe (...) me chagrine, c’est celle de la publicité 'Coca-Cola zéro sucres'. Depuis quand met-on un s après un zéro ? Quelle est cette règle de français que je ne connais pas ?", m'a écrit Jean.



Cette question m’en rappelle une autre, plus classique. Écrit-on "un pull sans manche" ou "sans manches", selon vous ? Si ça vous semble mieux avec un s, vous avez raison. On écrit "un pull sans manches" parce que, par défaut, un pull a plusieurs manches – deux exactement.

C'est pourquoi on écrit "une femme sans mari", parce que, en principe, elle n’en a qu’un à la fois. On écrira plutôt ou "une femme sans enfants" avec un s à enfants, parce que c’est encore inconsciemment la norme dans notre société qu’une femme ait plus d’un enfant.

Une affaire de sucres

Et si nous revenions à nos sodas ? Zéro sucres, c’est comme sans sucres. Pour vérifier s’il y avait une faute dans le slogan, je suis allée sur le site Internet de Coca-Cola. Là, il est expliqué que "l'on distingue plusieurs types de sucres" :

- Le sucrose : extrait de la betterave et de la canne à sucre. On l'appelle aussi

saccharose.

- Le fructose : contenu dans le miel, les fruits et les légumes.

- Le glucose : synthétisé par notre organisme pendant la digestion des glucides."

Il existe donc bien plusieurs types de sucres, ce qui permet aux génies du marketing

d’écrire "zéro sucres", avec un s à sucres.



En résumé, après la préposition sans, la grammaire n’impose ni le singulier ni le pluriel. C’est le sens et l’usage qui décident, donc vous. Si vous n’avez qu’un pied, vous pouvez très bien écrire que vous êtes sorti sans chaussure, au singulier.