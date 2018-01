Voitures électriques : les ventes ont augmenté de 13% en 2017

publié le 12/01/2018 à 00:44

Les chiffres du marché en 2017 viennent d'être publiés : il ne s'est jamais vendu autant de voitures électriques en France. Les ventes ont grimpé de 13% en un an, selon Avere France (l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique). Au total, un peu plus de 30.000 véhicules 100% électriques ont été vendus, ce qui représente désormais 1,2% des ventes totales de voitures en France. C'est encore une goutte d'eau par rapport au marché de 2 millions de voitures neuves, mais ça progresse.



Quelles sont les voitures électriques préférées de français ? En première place la Renault Zoé, qui reste en tête des ventes avec 15.000 immatriculations, soit 34 % de plus en un an. Ceci s’explique par le fait que ce modèle propose depuis fin 2016 une autonomie de 400 kilomètres, bien supérieure à ce qu’offrent actuellement les autres véhicules de la même catégorie. Viennent ensuite, loin derrière, la Nissan Leaf qui, elle, baisse de 38 %, et puis la BMWI3. Notons qu'il s'est vendu 862 Tesla l'an dernier en France, la voiture de luxe très haut de gamme.

Un bon score pour les hybrides

Et du coté des hybrides, là aussi, de bons scores. Plus 67 % pour les hybrides rechargeables malgré des bonus en peau de chagrin, mais cela ne représente que 10.800 modèles. Les français ont été séduits par les marques allemandes, en tête le Mercedes GLC, devant la Golf GTE. Cela dit l'année 2018 s'annonce compliquée : si les chiffres de 2017 sont bons, on observe tout de même un léger ralentissement du marché. Entre 2015 et 2016, la progression des ventes de voitures électriques était en effet plus élevée, de l’ordre de 26%.

En 2018, les ventes de ces véhicules propres seront pénalisées par la suppression du bonus écologique pour les hybrides rechargeables et par la réduction de la prime à la conversion pour les véhicules 100 % électrique. Celle-ci passe en effet de 4.000 à 2.500 euros et s’applique désormais en cas de destruction d’un véhicule plus ancien (1997 et 2001 en 2018 contre 2006 en 2017). Et puis il reste quand même trois gros freins a la vente de véhicules électriques : le prix, l'autonomie et le nombre de bornes de recharge.