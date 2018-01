Changer les panneaux de limitation de vitesse : combien ça coûte ?

publié le 09/01/2018 à 23:47

Si vous êtes pris au volant en train de téléphoner, cela risque de vous coûter votre permis. Une amende qui sera effective, si, dans le même temps, vous commettez une autre infraction jugée dangereuse, comme l'absence de clignotant. La deuxième mesure forte concerne l'alcool, qui représente un tiers des accidents. En cas de récidive, vous devrez opter pour un éthylotest embarqué.



Mais c'est la troisième mesure qui est la plus forte et qui suscite le plus de commentaires : l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur 400.000 kilomètres de route dès le 1er juillet 2018. Ce changement de vitesse s'accompagne du remplacement d'environ 20.000 panneaux 90, sur les 20 à 25 millions que compte la France. Ces panneaux 90 sont principalement situés en sortie d'agglomération, de voie rapide et d'autoroute. Six mois vont être nécessaires pour tout changer, histoire d'être prêt le 1er juillet prochain.

80 euros par panneau

Le prix de revient est de 80 euros environ par panneau. Donc au total, la facture devrait s'élever à 1,6 millions d'euros, que le gouvernement va prendre à sa charge. Pour les associations d'automobilistes, l'argent récolté par les radars pourrait largement contribuer à ce changement. Mais pour limiter les critiques, le Premier ministre a balayé l'argument financier.

Il a ainsi promis que le produit des amendes obtenu par la verbalisation des conducteurs flashés à plus de 80 km/h sera versé à un fond de modernisation des structures venant en aide aux victimes de la route. Le gouvernement s'engage aussi à poursuivre une réflexion pour récompenser les millions de français qui ont encore 12 points sur leur permis.