Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 4,7% en 2017

publié le 03/01/2018 à 00:28

C'est un carton plein pour nos deux constructeurs français, qui occupent les 10 premières places du classement. En première position, la Renault Clio 4, indéboulonnable médaille d'or pour la 8ème année de suite ! Avec plus de 116.000 exemplaires, c'est la chouchoute des Français et elle a même vu ses ventes progresser de plus de 5.000 exemplaires.



De très près, suit la Peugeot 208, mais le gros changement se situe surtout à la troisième place, tenue par le SUV de Peugeot. Le 3008 vient balayer la 308 avec des ventes qui font rêver et qui frôlent les 100 % d'augmentation en un an. L'an dernier, le 3008 était a la 12ème place. C'est aussi un bon début aussi pour la Citroën C3, qui prend la 4ème position devant le Renault Captur.

Sans faire de bruit, années après années, les ventes de Dacia poursuivent leur progression. La petite Sandero est la huitième voiture la plus vendue en France avec une augmentation de 9%. Duster se classe 14ème, là encore avec des ventes qui augmentent de 2 %, alors que le nouveau modèle est tout juste en concession. À la 17ème place arrive la Yaris de Toyota, fabriquée a Valenciennes.

Succès pour les voitures étrangères

La voiture étrangère la plus vendue en France est la Volkswagen Polo, à la 13ème du classement. Sa grande sœur la Golf est 15ème. Pour la première fois depuis l'an 2000, les Français achètent plus de voitures essence que de voitures diesel : 47% des véhicules vendus l'année dernière sont équipés de moteur diesel.



Conséquences, les usines doivent s'adapter. Le grand spécialiste du diesel, PSA, a un nouveau moteur essence trois cylindres et a rencontré une telle demande, que ses usines françaises ont été prises de court. Le constructeur a dû importer des moteurs de Chine, 150.000 au total, le temps que les chaines soient opérationnelles. Ainsi, le groupe démarre actuellement à Trémery, près de Metz, une nouvelle ligne de fabrication pour ce moteur, jusqu'ici seulement fabriqué en Chine et à Douvrin, dans le Pas-de-Calais.



Cela devrait donner un bon coup d'accélérateur et doubler la capacité de production pour passer à 700.000 unités par an. Chez Renault, on explique avoir investi dans un outil industriel flexible. Ainsi, l'usine de Cléon, en Normandie, a inauguré cette année trois nouvelles lignes qui peuvent s’adapter à la demande, soit en fournissant des carters essence ou diesel. Enfin, Renault a vendu sept Alpine l'an dernier. Alpine, sa marque relancée dans son usine de Dieppe et qui a bénéficié de 1.955 exemplaires numérotés déjà réservés. Rolls, la célèbre marque qui appartient à BMW, a vendu 8 Rolls en France en 2017.