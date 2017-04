La Mercedes Classe S, un pas de plus vers la voiture autonome

publié le 24/04/2017 à 07:02

C'est le joyau de Mercedes, ce qui se fait de mieux. Certes à des prix stratosphériques (à 100.000 euros), mais depuis son lancement la Mercedes Classe S ne cesse d'innover et d'avoir un coup d'avance sur le marché. Autrement dit, la Classe S préfigure ce que seront nos voitures de tous les jours dans quelques années : une automobile qui sera de plus en plus autonome. Ainsi, elle s'annonce capable d'adapter sa vitesse en anticipant l'arrivée d'un virage, d'un carrefour ou d'un rond-point grâce aux données GPS et au système de lecture des panneaux. Elle est capable également de changer de file automatiquement, et de braquer le volant pour éviter un accident.



Tout cela est possible grâce à toute une batterie de radars et de caméras ultra-performants, avec freinage d'urgence autonome et régulateur de vitesse adaptatif dans les embouteillages, capable de reprendre automatiquement la main même après 30 secondes d'immobilisation du véhicule. Quant à l'éclairage, il s'annonce éblouissant puisque Mercedes promet que son système full-LED "transformera carrément la nuit en jour".

Une innovation - que le concurrent BMW a déjà présenté sur sa Série 7 - est le stationnement automatique. Vous pourrez garer votre Classe S tout en étant à l'extérieur de la voiture. Pratique pour laisser votre véhicule dans des petits espaces sans avoir à en ouvrir les portières ou a ressortir si on vous a bloqué. Cela se fait tout simplement depuis votre smartphone. Autrement dit, à l'avenir, les créneaux et autres manœuvres ne seront plus que de mauvais souvenirs.