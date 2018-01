CES de Las Vegas : les nouveautés des constructeurs automobiles

publié le 10/01/2018 à 23:38

Gros plan ce soir sur le CES de Las Vegas, le salon des nouvelles technologies. Un événement qui attire de plus en plus les constructeurs automobiles, qui viennent de présenter pas mal de nouveautés. La première surprise est chinoise : il s'agit de la marque Byton.



Byton est dirigée par d'anciens dirigeants de BMW, Apple, Google et Tesla, autant dire du sérieux. Son concept car, qui sortira en version définitive l'an prochain, risque justement de faire du mal à Tesla et son célèbre Model X. Il s'agit d'un SUV 100% électrique à 37.500 euros, soit quasiment deux fois moins cher que l’Américain. Présenté comme un ordinateur sur roues, cette voiture sait, par exemple, repérer et identifier le chauffeur grâce à la reconnaissance faciale.

Trois caméras scannent votre visage et aussitôt les portes s'ouvrent, le siège se règle alors automatiquement à votre taille, c'est magique ! Mais ce qui est surtout surprenant, c'est son écran géant qui est tout simplement gigantesque. Un écran panoramique XXL d'un mètre 25 de long. Autant dire qu'il occupe tout le tableau de bord avec une connexion à vitesse turbo, puisque la voiture possède la 5G. Ce SUV est électrique avec jusqu'à 500 kilomètres d'autonomie. Le système de charge rapide des batteries est censé restaurer 80% de la capacité en 30 minutes.

Un concept de voiture électrique pas cher

Concernant l'autonomie justement, alors que les grands constructeurs proposent des modèles toujours plus performants en terme d’autonomie, le français Valeo choisit lui une toute autre approche en présentant à Las Vegas un concept de voiture électrique pas cher. Le prix est imbattable : 7.500 euros !



Ce n'est pas une automobile destinée aux grands trajets, mais pour se déplacer en ville. Une 2 places avec 100 kilomètres d'autonomie et seulement 20 chevaux, soit 4 fois moins que la Zoé de Renault. C'est trop juste pour les longs parcours mais largement suffisant pour les trajets urbains. Cette citadine peut être rechargée sur n'importe quelle prise de courant.



Cela veut-il dire que la démocratisation de la voiture électrique est enfin là ? En tout cas c'est en marche, ce n'est pas un hasard si cette voiture est développée avec les Chinois. C'est un pays où circulent seulement un million de petits véhicules électriques car le marché est gigantesque, avec 20 millions de voitures et des problèmes de pollution immenses. Les autorités bossent donc l'électrique. Renault est aussi sur le rangs pour mettre au point un véhicule électrique low cost aux alentour de 10.000 euros.