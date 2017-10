Vacances : Marco Vasco propose des voyages "hors des sentiers battus"

publié le 25/10/2017 à 00:22

Geoffroy de Becdelièvre, est le PDG de l'agence de voyages Marco Vasco. Son entreprise, qui compte 150 conseillers, organise chaque année près de 20.000 voyages. "On propose des voyages hors des sentiers battus, qui sont difficiles à organiser soi-même et qui permettent de vivre une expérience vraiment locale", explique-t-il à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin.



La promesse est de découvrir des endroits méconnus du globe, loin des traditionnelles visites surpeuplées. " Si vous aimez la nature à l'état pur, c'est absolument prodigieux", assure-t-il . "Un voyage sur-mesure ça peut prendre des semaines ou des mois d'organisation, et à la fin vous ne savez pas si ça va être bien", déplore le PDG. Son entreprise se propose donc de le faire pour ses clients.

"En moyenne le prix est de 10.000 euros pour trois personnes, donc environ 3.300 euros par personnes. Ça ne coûte pas forcément très cher de faire un beau voyage", poursuit Geoffroy de Becdelièvre. "Ce sera un voyage différent que si vous l'organisiez vous-même. Et ça vous permet surtout de gagner beaucoup de temps et de partir en toute sérénité", conclut-il.

