Immobilier : pour le PDG de Laforêt, "les prix grimpent depuis près de 2 ans"

publié le 24/10/2017 à 00:14

Yann Jéhanno est le PDG des agences immobilières Laforêt. Son groupe recense aujourd'hui 700 points de vente et près de 3000 collaborateurs. Actuellement le secteur de l'immobilier voit son marché évoluer, explique-t-il à Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin. "Les prix grimpent depuis près de 2 ans, après avoir baissé pendant 5 ans. A priori il y a un rattrapage, ce qui n'est pas un souci puisque le marché arrive à s'autoréguler", indique Yann Jéhanno. "Les taux d'intérêt restent bas, et se situent à moins de 2%. Ce qui reste très compétitif et dope le marché", complète-t-il.



Face à l'arrivée des nouvelles technologies et des nouveaux acteurs dans son secteur d'activité, le PDG n'entend pas rester immobile. "On ne peut pas rester sur le quai de la gare face à l'évolution technologique. On se modernise, on se fait violence, on lance depuis aujourd'hui une nouvelle opération sur les visites virtuelles, avec des casques 360°. On fait intervenir des photographes professionnels", retrace-t-il. Mais ce n'est pas tout, il propose aussi de nouveaux services : "On a aussi inventé la garantie après-vente, puisque comme dans l'automobile, on vend de l'immobilier d'occasion. Donc on garantit les biens pendant un an contre les vices cachés."

Si les nouvelles technologies sont venues modifier les habitudes des acheteurs dans le secteur de l'immobilier, Yann Jéhanno reste confiant. "90% des recherches aujourd'hui, commencent sur internet. On revanche les 2/3 des transactions sont toujours réalisées par l'intermédiaire des agents immobiliers qui sont sur le terrain, c'est leur métier", affirme-t-il.

À écouter également : la Poste lance des timbres en partenariat avec la Croix-Rouge

La poste vient de mettre en vente des timbres en partenariat avec la Croix-Rouge, vendus au prix de 4.55 euros pour un bloc de trois timbres. Y figurent les valeurs de l'organisation : "humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat". Pour l'achat de chaque bloc de timbre, 2 euros sont reversés à la Croix-Rouge, soit l'équivalent de deux repas complet pour des personnes vulnérables.