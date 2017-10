Laïka, le robot dont les chiens ne pourront plus se passer

publié le 16/10/2017 à 23:50

Pléthore de robots existent déjà pour les humains. Mais jusqu'à présent, personne n'avait pensé aux humanoïdes pour chiens. Certains canidés, comme les humains, se sentent en effet terriblement seuls lorsque leur maître est au travail par exemple. Du coup, la start-up française Camtoy a décidé de créer un petit compagnon de tous les jours pour nos amis les bêtes.



Laïka, c'est son nom, est un petit robot que l'on peut contrôler à distance grâce à son téléphone. Cet ami 2.0 est bien sûr équipé d'une caméra, d'un micro et d'un haut-parleur. Vous pouvez donc voir votre toutou en direct et lui parler. Mieux encore : Laïka peut suivre votre chien un peu partout dans la maison.

Comment ? Grâce à un traqueur GPS sur le collier du chien. Une fonction est extraordinaire : un lanceur de friandises que vous pouvez contrôler à distance. Quand le chien aboie, le maître est également prévenu.



La start-up doit réunir 50.000 euros, nécessaires pour la production de Laïka. Le prix de départ est fixé à environ 235 euros pour les 100 premiers acheteurs et le produit sera livré en juin l'année prochaine. D'ici là, on ne le rappellera jamais assez : ne laissez pas seul votre animal de compagnie trop longtemps.

À écouter également dans cette chronique : "Face à l'afflux de voyageurs, les gares se modernisent"

La SNCF compte près de 10 millions de passagers par jour, soit 2,3 milliards de voyageurs par an. Et pour s'adapter à cet afflux, les gares doivent s'adapter. "Accueillir dix millions de personnes, c'est leur rendre service tous les jours", abonde Patrick Ropert, PDG de SNCF Gares et Connexions, qui souhaite faire gagner du temps aux passagers grâce aux galeries marchandes qui pullulent désormais dans les gares.



"On trouve aussi des espaces de coworking (...) et vous trouverez même demain des hôtels", assure-t-il. Une mutation qui, au-delà de rendre service aux usagers, est "un élément essentiel de notre économie". En effet, l'argent que rapportent les 3.000 gares en France est réinvesti et sert à rénover les gares.