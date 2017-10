publié le 20/10/2017 à 01:46

Christelle Pradier est directrice du recrutement de Sopra Steria, le leader européen de la transformation numérique. Le groupe recense 40.000 collaborateurs dont 18.200 en France et 3.7 milliards de chiffre d'affaires en 2016. "Nous travaillons pour des grands groupes que vous connaissez tous", indique la directrice du recrutement.



"On travaille à des nouveaux services, à de nouveaux usages, de nouvelles manières d'acheter des biens de consommation de tous les jours", détaille-t-elle auprès de Jean-Baptiste Giraud, le directeur de la rédaction du magazine Économie Matin. L'objectif est d'aider les grands groupes "à transformer leur manière de vendre, proposer de nouveaux services ou encore intégrer de nouveaux usages", explique Christelle Pradier.

Premier recruteur de jeunes

Plus concrètement, on peut retrouver les activités de Sopra Steria derrière certaines innovations des grands groupes. "Par exemple, tout le monde connaît Engie, on est tous clients. Vous avez remarqué que maintenant, vous n'avez plus à écrire vos relevés de compteurs sur de petits cartons, ou accueillir un releveur. Vous avez maintenant des compteurs Linky qui transmettent l'information directement", signale Christelle Pradier.

Et l'entreprise attire de jeunes profils. "On est le premier recruteur de jeunes dans le domaine du numérique en France et on a l'habitude d'accueillir des étudiants, soit au travers de stages, soit au travers de l'alternance", affirme la directrice du recrutement. Et de conclure : "On accueille 1000 stagiaires par an, on recrute 70% d'entre eux, et c'est la même chose pour les alternants."

Modifications en vue sur la "taxe soda"

Les députés ont voté en commission des modifications sur la taxe soda. C'est une taxe qui a été mise en place en 2013 pour lutter contre l'obésité. Elle fait donc partie du budget de la Sécurité Sociale qui sera examiné la semaine prochaine. Mais les députés de la Commission des affaires sociales ont décidé de modifier les règles.



Actuellement, toute boisson non alcoolisée qui a du sucre dans sa composition, même un tout petit peu, paie une taxe de 2,48 centimes par canette en moyenne. Cela dépend de la contenance. C'est dérisoire mais ça existe. Demain, cette taxe va prendre en compte le niveau de sucre dans la boisson. En clair, plus il y aura de sucre, plus ce sera taxé.



Si on prend un exemple simple : une eau aromatisée citron vert n'a pratiquement pas de sucre. Elle ne paiera plus cette taxe et la bouteille de 50 cl qui coûte aujourd'hui 57 centimes va tomber à 53 centimes. En revanche, le soda rouge le plus vendu du marché ou la boisson orange avec de la pulpe au fond qui dépasse les 10 grammes pour 100 ml vont avoir une taxe multipliée par trois et les canettes de 33cl vont coûter sept à huit centimes de plus. Les boissons lights avec de l'aspartame ne sont pas touchées par cette taxe.



Pour une mise en application, il faut d'abord que le texte soit voté. Cela veut dire que ce sera effectif en 2018. Et on ne sait pas encore si tout sera répercuté sur les consommateurs. Cela va faire l'objet des négociations de prix entre les fournisseurs et la grande distribution qui s'achèvent fin février.