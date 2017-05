Voyager : avons-nous tous un besoin d'ailleurs ?

publié le 26/05/2017 à 07:00

Si les voyages forment la jeunesse, ils permettent également d'élargir notre vision du monde, de nous ouvrir aux autres et de nous découvrir nous-mêmes. Explorer d'autres terres est l'un des enrichissements les plus importants pour une grande majorité d'entre nous. Or, il en est qui, même s'ils ont la possibilité de partir, préfèrent rester chez eux et n'ont pas cette curiosité de l'ailleurs. Le voyage est-il des plus belles expériences de la vie ? Quels sont ses bienfaits ? Pourquoi certains s'y refusent-ils ?

Invitées

- Jean-Didier Urbain, anthropologue, professeur à l'université Paris-Descartes

- Auxanne Loquet, étudiante en communication



