Dans quelles villes peut-on trouver un CDI et acheter un logement ?

publié le 18/10/2017 à 00:53

Selon une étude assez originale menée par meilleurstaux.com, spécialiste du crédit immobilier et Jobijoba, site d'offres d'emploi, c'est à Lille, Grenoble et Dijon que les Français auront le plus de chances de s'acheter un appartement et trouver un travail. Pour conduire leur enquête, les sites ont regardé toutes les grandes villes de France suivant trois critères : le nombre d'offres en CDI, le prix du mètre carré et les taux de crédit immobilier.



À Lille, on trouve en moyenne 12 CDI pour 100 habitants et un prix de l'immobilier qui a stagné ces dernières années. Qui plus est, la ville est dynamique et assez internationale. Un jeune propriétaire peut espérer acheter 57 mètres carré en moyenne. À l'inverse, Lyon, Bordeaux ou Nantes sont moins bien classées. Pourtant, ce sont ces villes qui ressortent toujours lorsque l'on demande aux Français où ils aimeraient habiter.

Justement, ces agglomérations sont victimes de leurs succès et de leur dynamique. Et du coup, le prix du mètre carré s'envole. Elles sont 4e, 5e et même 11e pour Bordeaux. Dans cette ville, un CDI ne peut pas espérer s'acheter plus de 38 mètre carré en moyenne.



Quant à Paris, c'est vraiment la ville du jeune diplômé qui débute sa carrière : le Junior dans une grande entreprise. Tout y est hors norme. 9 à 10.000 euros du mètre carré, peu d'offres en CDI, mais des salaires plus élevés. Donc il faut être jeune et accepter de vivre dans une chambre de bonne 23,8 mètres carré avec son premier salaire.

Le remboursement intégral des frais d'optique, un effet d'annonce ?

Stéphanie Dangre dirige SuperCent, la première centrale d'achat en France d'opticiens indépendants. D'après son expérience, la promesse faite par Emmanuel Macron lors de la campagne électorale de rembourser à 100% les soins d'optique d'ici la fin de son mandat n'est qu'un "effet d'annonce". "Ça paraît totalement irréalisable quand on regarde les montants", explique-t-elle.



En moyenne, il reste à la charge à l'acheteur 150 à 250 euros sur une paire de lunettes. "C'est logique, car en optique vous avez forcément différents types de produits et aujourd'hui, les assurances remboursent également les lunettes de marques", poursuit Stéphanie Dangre. Il faudrait donc, selon elle, un panier minimum qui pourrait être destiné à l'ensemble des Français.