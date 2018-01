Ouverture de Davos, le forum économique dédié au "gotha du capitalisme"

publié le 23/01/2018 à 14:30

Ce mardi 23 janvier c'est le début du forum économique de Davos. Un rendez-vous sous haute sécurité. C'est tout le gratin de l'économie mondiale qui se retrouve dans cette petite station suisse. 4.377 militaires ont ainsi été mobilisés pour l'occasion, précise le quotidien suisse Le Temps qui note que lundi 22 janvier, LA principale préoccupation des organisateurs ce n'était pas l'économie, ni les risques géopolitiques : c'était la météo. Il est en effet tombé plus d'1m60 de neige en 6 jours. De quoi perturber le ballet des hélicoptères et des limousines.



Davos c'est en effet 3.000 participants dont 70 chefs d'État ou de gouvernement. C'est ce que rappelle ce mardi 23 janvier Le Figaro qui nous emmène dans "les coulisses de ce rendez-vous annuel du gotha du capitalisme".

Rendez-vous créé en 1971 par un Allemand : Klaus Schwab, un professeur de management de 33 ans à l'époque. "Il a choisi, raconte Le Figaro, Davos pour deux raisons." D'abord parce que cette station était réputée pour son ensoleillement. Pas gagné cette année, mais à la belle époque on venait y soigner la tuberculose. "C'est d'ailleurs la seule station suisse, raconte Le Figaro, à ne pas avoir de chalet mais des immeubles à terrasses conçus pour les sanatoriums."

Schwab a aussi choisi Davos pour son accès pas simple : "Je voulais, explique-t-il, un endroit suffisamment reculé pour que les congressistes ne s'en échappent pas entre les sessions." Pari réussi : si au départ ils n'étaient que 200, ils sont désormais 3.000 à débourser chaque année 32.000 euros pour participer à l’événement (32.000 hors frais d'hôtel).



La star cette année ce sera Donald Trump. Le président américain a confirmé sa présence lundi 22 janvier. Ironie du sort, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur cette année, rappelle Les Echos. Les coprésidents du forum sont pour la première fois toutes des coprésidentes. Parmi elles deux Françaises : Christine Lagarde, la patronne du FMI, et Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie.



Le forum se félicite par ailleurs de battre son record en accueillant cette année 21% de femmes. Il y a encore du boulot. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'ils et qu'elles auront tous le sourire. Ce forum s'ouvre alors que la croissance mondiale renoue avec les sommets. Ça c'est la une du quotidien économique qui rappelle que le FMI a une fois encore revu à la hausse ses pronostics.



La croissance mondiale accélère et devrait atteindre 3.9% cette année, et la suivante. Croissance boostée par la réforme fiscale de l'administration Trump, selon les spécialistes. "Elle explique à elle seule, écrit Richard Hiault, la moitié de la croissance supplémentaire des États-Unis et de ses principaux partenaires commerciaux."

La grande solitude toucherait 12% de Français

Ce mardi 23 janvier, c'est aussi la journée des solitudes. C'est ce que j'ai découvert en lisant Midi Libre. Ça peut faire sourire, le phénomène est pourtant bien réel. La grande solitude toucherait en effet 12% des Français, ça paraît dingue à l'heure du tout connecté.



Premières victimes : les personnes âgées bien sûr mais aussi, et cela paraît encore plus étonnant, les jeunes. Selon un récent sondage publié dans le magazine Pleine vie, près des 3/4 des 18-24 ans affirment parfois se sentir seul, et 14% disent l'être souvent.



À titre de comparaison les plus de 65 ans sont eux 68% à déclarer ne jamais se sentir seuls. La solitude, un fléau qui ne concerne pas que la France, loin de là. Au Royaume-Uni, Theresa May vient même de nommer une ministre de la Solitude.



Là-bas le phénomène toucherait 9 millions de personnes, soit 1 sur 7. Selon une récente enquête réalisée par le gouvernement, 200.000 personnes âgées n'auraient carrément pas eu de conversation avec un ami ou un parent depuis plus d'un mois.

La Ligue 1 en pleine forme

Ça va bien en revanche pour les audiences de la Ligue 1. C'est ce qu'on découvre dans Le Figaro Éco. Jamais le foot n'a autant été regardé : +40% depuis le début de la saison. Alors comment l'expliquer ? Il y a bien sûr le PSG et ses stars : Neymar, MBappé... mais cela n'explique pas tout.



D'après le président de NPA conseil Philippe Bailly, le fait que le championnat soit très disputé aide aussi. "S'il n'y a pas de suspens sur le fait que le PSG soit numéro 1, les grands clubs en revanche tiennent leur rang, explique-t-il, et luttent pour accrocher des places significatives." Les bons scores des matchs à la télé se retrouvent également dans les stades : la fréquentation est en augmentation de 8% sur un an.

La confiance dans les médias en hausse, sauf internet

La Croix publie de son côté son baromètre annuel de la confiance des Français dans les médias. Et c'est la radio qui reste jugée la plus crédible avec 56%, et +4% sur un an. Devant la presse écrite et la télévision.



La médiatisation des récentes fake news a en revanche visiblement sérieusement entaché la réputation d'internet. Seuls 25% des personnes interrogées jugent qu'il s'agit d'un média fiable et crédible. Elles étaient 39% en 2015.



Quant aux sujets traités, 67% des personnes interrogées estiment qu'on a trop parlé de l'arrivée de Neymar au PSG. Trop aussi des affaires Fillon et du décès de Johnny Hallyday. À l'inverse, 51% estiment qu'on n'a pas assez parlé des ordonnances sur le code du travail ou encore de l'élection de près de 100 députés d'extrême droite en Allemagne.