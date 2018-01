Éric Zemmour : "Jupiter Macron va se soumettre aux dieux de l'Olympe de Davos"

publié le 23/01/2018 à 09:55

Ils l'aiment. Ils l'adulent. Ils le plébiscitent. Ils disent "Wonderful !". Ils disent "Marvelous !". Ils disent : "France is back !". Aussi étonnant que cela puisse paraître, les riches sont comme les autres hommes : ils aiment qu'on les aime. Et Macron leur a sorti le grand jeu.



Déjà pendant sa campagne électorale, il était le seul à parler leur langue, mélange de globish english et de dialecte managérial. Le seul à agiter leurs totems, l'Europe et le monde ouvert. Depuis qu'il est président, il a mis les petits plats dans les grands : il a supprimé l'impôt sur la fortune rien que pour eux, tandis que les imbéciles de la classe moyenne qui mettent leur argent dans la pierre continueront de le payer. Bien fait pour eux, rit-on à Davos !

La guerre de Macron, c'est le chômage. Il lui faut beaucoup d'investissements en France. C’est ce qu'on appelle en jargon patronal "l'attractivité du site France".

François Hollande avait déjà fait beaucoup dans ce sens ? En réalité, les fameuses réformes de Macron ne sont pas très éloignées de ce qu'avait déjà fait son prédécesseur. Macron, c'est seulement du Hollande grande taille. Mais rien de plus.