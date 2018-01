publié le 09/01/2018 à 01:25

Les Français prennent de plus en plus de photos mais ne les impriment plus. C'est de ce constat qu'est parti Pierre Cesarini, fondateur de la société Freeprints, qui permet d'imprimer des photos depuis son téléphone. "C'est une application gratuite, à télécharger sur le store Apple ou Androïd du téléphone. Vous allez chercher les photos dans votre pellicule, vous sélectionnez ce qui vous intéresse et, deux, trois jours plus tard, vous recevez vos photos chez vous, pour seulement quelques euros", explique-t-il au micro de RTL.



Pour un peu moins de cinq euros, un photographe accro à son smartphone peut recevoir 45 de ses clichés développés comme des tirages professionnels. Si le prix semble aussi bas, c'est parce que l'impression de la photo est gratuite, le client ne paie que les frais de port.

2 millions de photos par jour

Avec 7 milliards de photos imprimées et 100 millions d'euros de chiffre d'affaire, Freeprints est le numéro 1 mondial du secteur après seulement trois ans d'activité. "C'est imprimé comme avant, c'est de l'impression analogique, qui coûte moins cher que le numérique, explique Pierre Cesarini (...) Aujourd'hui, avec 7 millions de clients, on a des gens qui reviennent tous les mois". L'entreprise développe tous les jours deux millions de photos et propose également d'autres services, comme les livres photos et bientôt les mugs ou les coussins.

Mais alors que fait Freeprints des photos envoyées par ses clients ? "Comme tous les opérateurs aujourd'hui, on garde les photos, confie Pierre Cesarini. C'est une offre qu'on a pour nos clients. Si demain vous voulez refaire une commande, on les garde sur nos serveurs. C'est anonymisé, c'est crypté. C'est un service, mais en offrant toute la sécurité à nos clients". Aucun souci à se faire pour ses photos de vacances.