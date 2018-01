Les données personnelles seront bientôt mieux protégées par les entreprises

publié le 03/01/2018 à 01:18

Que font les entreprises de nos données personnelles ? À compter du 25 mai 2018, les entreprises européennes, les PME comme les grands groupes, devront respecter une directive européenne sur les données de leurs clients. Elles devront mieux protéger, sécuriser et prendre soins des données personnelles qu'elles récoltent. Jean-Pierre Boushira est le général manager France de Veritas Technologies, un groupe américain spécialisé dans la gestion de données. Pour lui, cette directive va aider les particuliers à avoir des données personnelles mieux sauvegardées et mieux protégées.



De nombreuses entreprises seront touchées par cette directive et Jean-Pierre Boushira prend l'exemple d'un petit commerçant qui tient un restaurant, avec les données de ses clients stockées sur son ordinateur. "En tant que particulier, quelqu'un veut savoir quelles sont les données stockées sur son ordinateur. Il pourra faire une demande sur Internet, via un formulaire, qui lui permettra, sous 72 heures, d'avoir une réponse", explique-t-il.

Seulement 17% des entreprises sont prêtes

Cette directive va donc forcer les entreprises à s'équiper de logiciels qui seront à leur charge. "Pour un très grand groupe, on estime la charge à environ un million d'euros. Pour une toute petite PME, les charges seront limitées", explique Jean-Pierre Boushira. Un gestionnaire de la donnée de l'entreprise, appelé DPO, devra être nommé afin de l'aider à gérer ses données, qui peuvent être stockées à des dizaines, voire à des centaines d'endroits.

Pour le général manager France de Veritas Technologies, cette directive "permet de dire aux grandes entreprises de mettre en place des règles, avec des logiciels, afin de pouvoir cartographier la donnée et savoir la protéger". Il estime que seulement 17% des groupes européens sont prêts pour l'application de cette directive. Une vraie course contre la montre pour les entreprises, car l'Union européenne a fixé une pénalité de 20 millions d'euros, allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires du groupe.