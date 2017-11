A. Sublet : "Je refuse les photos retouchées"

Alessandra Sublet dans "On refait la télé" avec Jade et Eric Dussart

publié le 12/11/2017 à 14:00

Il est l'une des personnalités préférées des français ! Le footballeur Antoine Griezmann sera à l'honneur le 15 novembre prochain sur TMC dans le documentaire produit par la présentatrice Alessandra Sublet. Intitulé Griezmann confidentiel, ce programme plongera les téléspectateurs dans l’intimité du jeune alsacien de 26 ans, troisième au classement du Ballon d’or de 2016.

"Griezmann confidentiel", le documentaire d'Alessandra Sublet sur le célèbre footballeur français

Invitée le 6 novembre dernier de Léa Salamé dans Stupéfiant !, la comédienne Sara Forestier est apparue ni maquillée, ni coiffée. Son objectif : dénoncer "l'injonction à être sexy" chez les actrices. Des propos qui ont fait réagir et qu'Alessandra Sublet rejoint. "On ne peut pas demander aux jeunes femmes de vouloir nous ressembler si nous on sait qu'on a une heure de maquillage et de coiffeur derrière." D'ailleurs, l'animatrice de TF1 explique être la première à refuser qu'un photographe retouche ses photos, assume ses rides et déteste les artifices utilisés à la télévision. "On a pas toujours le choix, mais je limite à fond."

