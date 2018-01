E-réputation : son entreprise protège vos données sur Internet

publié le 06/01/2018 à 00:49

Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin, reçoit Ludovic Broyer. Il est le fondateur d'iProtego, une société spécialisée dans la gestion de l'e-réputation. "L'identité numérique, c'est la réputation et les données, les data. C'est votre vie privée sur Internet, votre vie privée tout court. C'est la gestion de ces données, visibles ou pas", explique-t-il.



Un service qui intéresse autant les particuliers que les entreprises : "Aujourd'hui, nos services sont utilisés en direct par des particuliers aussi bien que par les clients de nos partenaires, comme les assureurs, les banquiers, les opérateurs télécom…." Ainsi, des assureurs proposent maintenant des "packs" e-réputation, un abonnement qui permet à leurs clients d'être couverts en cas de problèmes : "Ils rencontrent le problème pour leurs clients, qui ont des problèmes de e-réputation, de vols de données ou d'usurpation d'identité et dans ce cas-là ils se retournent vers leur assureur qui les adresse à nous pour que nous rétablissions leur vie privée ou leur réputation."

Quelle est la procédure à suivre lorsque quelqu'un se retrouve victime de tels agissements ? "Il y aura en général deux volets. Il y a toujours le volet un peu indemnitaire, pour remettre l'argent, faire les oppositions, toute la situation financière. Mais la vraie problématique (…) va être de récupérer votre compte Facebook, Twitter, Paypal qui aura pu être utilisé. Donc nous, notre savoir-faire, ça va être de vous aider à reprendre le contrôle de ces outils et éventuellement vous dire ce qui s'est passé."

La galette des Rois un peu plus chère cette année

L'Épiphanie approche ; l'occasion de manger de bonnes galettes des Rois… qui vont coûter plus cher cette année. Chez les boulangers-pâtissiers, ceux qui font leur galette maison, vous trouverez difficilement une frangipane à la crème d'amande pour quatre vendue à moins de 15 euros. Comme l'explique la journaliste Armelle Levy, c'est parce qu'elles ont augmenté de 2 euros en moyenne : il faut compter 50 centimes de plus par personne.



Cela à cause du coût de la matière première. Le prix du beurre a doublé : en un an, il est passé de 4 à 8 euros le kilos, et la frangipane, comme vous le savez, est riche en beurre.

Même chose pour les galettes provençales, bordelaises ou briochées. Car pour faire une bonne brioche, il faut un kilo de farine, 20 œufs, 500 grammes de beurre, plus le sucre, le sel... Bref : le prix du beurre a doublé, mais le prix des œufs aussi a augmenté de son côté, de 50%. Une augmentation due aux œufs contaminés aux insecticides, ce qui a créé des tensions sur les marchés. Ce qui ne nous empêchera pas de varier les plaisirs : Les Français consomment chaque année 30 millions de galettes en janvier.